إصابة أكثر من 100 بكورونا في دار لرعاية كبار السن بالمجر

أصيب أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا في دار لرعاية كبار السن في العاصمة المجرية بودابست، وفقا لما قالته كبيرة المسئولين الطبيين في البلاد اليوم الخميس.وقالت سيسيليا مولر إن خمسة من كبار السن توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.وأشارت إلى أن المصابين من بينهم نزلاء بدار الرعاية وعدد من العاملين به، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت سابقا أن هناك 500 شخص يعيشون في دار الرعاية، معظمهم يعاني من أمراض.ويذكر أن المجر سجلت 980 حالة إصابة بفيروس كورونا، و66 حالة وفاة.ويتردد أن 96 شخصا تعافوا من الفيروس.