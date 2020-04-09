البحرين ترحب بقرار وقف إطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين

رحبت الخارجية البحرينية بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل من جانب واحد في اليمن، لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وقابلة للتمديد، استجابة لدعوة منظمة الأمم المتحدة.وقالت الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس- إنه قرار "شجاع يعبر عن موقف إنساني نبيل يراعي الظروف الدولية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، ويعكس الحرص على حياة الإنسان اليمني وسلامته ومصالحه العليا، ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبه مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية الطارئة"، منوهة بالدعم السخي الذي أعلنته الحكومة السعودية لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناته.وأعربت عن أملها في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في كافة الأراضي اليمنية وتحقن دماء اليمنيين، وتمهد السبيل لاستئناف المفاوضات السياسية بجهود السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن الشقيق.