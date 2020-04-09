فيينا تخصص 100 مليون يورو لمنع تفاقم معدلات البطالة

أكد ميخائيل لودفيج، حاكم العاصمة النمساوية فيينا، أنه خصص أكثر من 100 مليون يورو لدعم الشركات للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف وتفادي تفاقم معدلات البطالة جراء كارثة وباء كورونا.وقال لودفيج، فى تصريحات، الخميس، إنه تم تخصيص مليون يورو لدعم الأبحاث العملية التي تستهدف السيطرة على مخاطر انتشار فيروس كورونا.وذكر لودفيج، أن العاصمة ستركز على تطوير وتحديث نظم العمل في رياض الأطفال ومراكز الرعاية بعد المدرسة، مع تركيز الجهود على إعادة فتحها فى أقرب فرصة ممكنة لضمان توفير الرعاية المناسبة للأطفال ومساعدة أولياء الأمور الذين يتعين عليهم الذهاب إلى العمل.وأشار لودفيج، إلى استعداد العاصمة لاحتمالات ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال توفير المزيد الأماكن الإضافية المجهزة لاستقبال المرضى ومستشفيات الطوارئ، التى أقيمت فى منطقة أرض المعارض بالعاصمة.