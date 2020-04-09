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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:39 م
حملة إزالة
حملة إزالة
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي اليوم الخميس، عن القيام بحملة مكبرة لتنفيذ 6 قرارات إزالة بالكيلو 9 و10، وبجوار مقر جامعة مطروح بمساحة مستردة 12 فدانا عبارة عن أسوار ومبان مخالفة بمشاركة شرطة المرافق.

وأضاف "المعداوي" أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين علي اراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدعلى أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء علي الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها، كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا
مطروح: إزالة 6 تعديات بمساحة 12 فدانًا

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