بنك الاحتياط الاتحادى الأمريكى يقدم قروضًا بـ2.3 تريليون دولار

أعلن بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي أنه سوف يتخذ إجراءات إضافية لتوفير قروض بقيمة 3. 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه القروض سوف تساعد المؤسسات التجارية والأفراد، كما سوف تدعم قدرة الدولة والحكومات المحلية على أداء الخدمات الضرورية.وقال رئيس بنك الاحتياط، جيروم باول: "دور بنك الاحتياط هو توفير المقدار الذي نستطيعه من الاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي القيد"، مضيفا: "ما نتخذ من إجراءات اليوم، سوف يساعد في ضمان حدوث انتعاش في النهاية بأقصى قوة ممكنة".