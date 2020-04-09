«العمل الأمريكية»: 6.6 مليون مواطن تقدموا للحصول على إعانات البطالة

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن 6.6 مليون مواطن أمريكي إضافي سجلوا أسماءهم للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن هذه الإحصائية الجديدة تُضاف إلى 10 ملايين أمريكي آخر تقدموا بالفعل بطلب للحصول على تأمين ضد البطالة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الذي تسبب في إنهاء آلاف الأعمال التجارية في أنحاء الولايات المتحدة.يُشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة وصل إلى أدنى مستوى له في 50 عامًا قبل ظهور أزمة كورونا.