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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدينة صينية تطلق بثا على الإنترنت لمهرجان زهرة اللافونيا الثقافي

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:36 م
الإنترنت
الإنترنت
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انطلق مهرجان لويانغ للافونيا الثقافي الـ 38 في مدينة لويانغ الواقعة في إقليم هينان في وسط الصين. وبسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد coronavirus، عرض هذا المهرجان ورود هذه النبتة على الإنترنت، مقدما للناس في منازلهم فرصة الانضمام إلى الجماهير في الموقع.

تم بث الحدث على الهواء مباشرة لمدة 24 ساعة بدءًا من الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين وشمل 24 فصلًا في 8 أقسام، تظهر المناظر الجميلة للزهور المتفتحة في لويانغ، وثقافة المدينة وتاريخها، والمناظر الطبيعية، والبناء الحضري، والمطبخ المحلي أيضًا.

كما تم إجراء البث المباشر من خلال الاستوديو والاتصال المباشر. تم إعداد الكاميرات بعدسات تركزت على زهور الفاوانيا، ما يمكن للمشاهدين مشاهدة الزهور تتفتح في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، ذهب عشرات المراسلين إلى مواقع مختلفة في المدينة لإظهار ميزات لويانغ بشكل كامل وتقديم تغطية مباشرة.

ويمكن للمستخدمين عبر الإنترنت أيضًا الاستماع إلى البث المباشر من المواقع الخلابة الأخرى في جميع أنحاء المدينة، مثل لونغمان غروتيز ومتحف الموقع إيرليتوفي عاصمة شيا.

وعقدت حفلات إلقاء الشعر طوال اليوم. وفي الليل، تم بث عرض ضوئي مباشر مع عرض ثلاثي الأبعاد وأضواء رائعة لتقديم المشهد الليلي الجميل للمدينة.

عقدت لويانغ أول مهرجان ثقافي للفاوانيا في العام 1983، بعد عام من تسمية الفاوانيا بزهرة المدينة. توجد في المدينة الآن حدائق مختلفة لزراعة وإعادة إنتاج زهرة الفاوانيا من 1200 نوع مختلف، مع مناطق زراعة تبلغ مساحتها 220 كيلومترًا مربعًا.

جمع البث المباشر على الإنترنت لهذا الحدث بين البث الشبكي والبث التلفزيوني والتفاعل الشبكي لإظهار نباتات الفاوانيا المتفتحة والثقافة والتاريخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل وزيادة تأثير الشبكة الإعلامية للمهرجان الثقافي للفاوانيا وشعبية لويانغ بشكل فعال التي تحفز الاستهلاك السياحي والاستثمار الاقتصادي، ووضع الأساس لجذب المزيد من السياح إلى لويانغ بعد انتهاء وباء كوفيد-19.

تتم رعاية هذا البث المباشر من قبل إدارة الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية لويانغ، ويضطلع به مركز خدمة مهرجان لويانغ، ومكتب بلدية لويانغ للفضاء الإلكتروني، ومحطة راديو وتلفزيون لويانغ.

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