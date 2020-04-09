ارتفاع درجة الحرارة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة طقس الجمعة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن عدم استقرار الطقس غدا الجمعة، فيشهد ارتفاعا في الحرارة بالنهار وانخفاضها ليلا مع سقوط أمطار خفيفة.وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن غدا الجمعة يشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مع نشاط الرياح.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تشهد، غدًا الجمعة، القاهرة الكبرى طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا باردً ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدلًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.