الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والقاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، غدًا الجمعة، وسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق.وفي القاهرة الكبرى، يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح المعتدلة تنشط أحيانًا، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.أما في السواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وكذلك في جنوب الصعيد مع طقس لطيف ليلًا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 21شبين الكوم 13 21طنطا 13 20دمنهور 12 20الإسكندرية 14 19بلطيم 13 20مطروح 11 19السلوم 11 19سيوة 10 22بورسعيد 14 20دمياط 13 19الزقازيق 13 21الاسماعيلية 12 24السويس 13 24العريش 12 21رفح 12 20رأس سدر 15 24نخل 09 21نويبع 17 24طابا 13 22كاترين 06 16الطور 18 24شرم الشيخ 19 26الغردقة 17 26مرسى علم 19 25الفيوم 12 24بنى سويف 13 24المنيا 12 24أسيوط 13 25سوهاج 15 25قنا 17 26الأقصر 17 27أسوان 18 28أبوسمبل 19 29الوادي الجديد 15 27شلاتين 19 27أبو رماد 19 27حلايب 20 25رأس حدربة 20 25