الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والقاهرة 21
الخميس 09/أبريل/2020 - 02:45 م
أ ش أطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، غدًا الجمعة، وسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق.
وفي القاهرة الكبرى، يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح المعتدلة تنشط أحيانًا، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
أما في السواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وكذلك في جنوب الصعيد مع طقس لطيف ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 21
شبين الكوم 13 21
طنطا 13 20
دمنهور 12 20
الإسكندرية 14 19
بلطيم 13 20
مطروح 11 19
السلوم 11 19
سيوة 10 22
بورسعيد 14 20
دمياط 13 19
الزقازيق 13 21
الاسماعيلية 12 24
السويس 13 24
العريش 12 21
رفح 12 20
رأس سدر 15 24
نخل 09 21
نويبع 17 24
طابا 13 22
كاترين 06 16
الطور 18 24
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 17 26
مرسى علم 19 25
الفيوم 12 24
بنى سويف 13 24
المنيا 12 24
أسيوط 13 25
سوهاج 15 25
قنا 17 26
الأقصر 17 27
أسوان 18 28
أبوسمبل 19 29
الوادي الجديد 15 27
شلاتين 19 27
أبو رماد 19 27
حلايب 20 25
رأس حدربة 20 25
وفي القاهرة الكبرى، يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح المعتدلة تنشط أحيانًا، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا مع وجود شبورة مائية صباحًا، وهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
أما في السواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد: يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وكذلك في جنوب الصعيد مع طقس لطيف ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 21
شبين الكوم 13 21
طنطا 13 20
دمنهور 12 20
الإسكندرية 14 19
بلطيم 13 20
مطروح 11 19
السلوم 11 19
سيوة 10 22
بورسعيد 14 20
دمياط 13 19
الزقازيق 13 21
الاسماعيلية 12 24
السويس 13 24
العريش 12 21
رفح 12 20
رأس سدر 15 24
نخل 09 21
نويبع 17 24
طابا 13 22
كاترين 06 16
الطور 18 24
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 17 26
مرسى علم 19 25
الفيوم 12 24
بنى سويف 13 24
المنيا 12 24
أسيوط 13 25
سوهاج 15 25
قنا 17 26
الأقصر 17 27
أسوان 18 28
أبوسمبل 19 29
الوادي الجديد 15 27
شلاتين 19 27
أبو رماد 19 27
حلايب 20 25
رأس حدربة 20 25