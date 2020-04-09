محافظ الشرقية يعلن أسعار بيع اللحوم للمواطنين (فيديو)

قال محافظ الشرقية ممدوح غراب، إن رئيس الوزراء يتابع بشكل يومى الوضع بالنسبة للمخزون الاستراتيجي لكل المستلزمات الطبية والأدوية، لافتًا إلى أن الأمور مستقرة فى المحافظة وكل السلع متوفرة وجيدة سواء سكر أو أرز أو زيت.وأضاف ممدوح غراب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن رئيس الوزراء أطلق مبادرة للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لكى تصل الأموال للمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد، شهدت إقبالًا كبيرًا بالمحافظة وناشد رجال الأعمال والمستثمرين للانضمام إلى المبادرة.وأكد أنه سيتم طرح اللحوم بسعر يتراوح ما بين 100 و110 جنيهات، بينما اللحوم المستوردة ستكون فى حدود 65 جنيها للكيلو، وذلك فى مبادرة لخفض الأسعار قبل بدء شهر رمضان الكريم.