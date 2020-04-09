أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس، استقرارًا في الأسواق وفقًا للركود الذي تشهده جميع أسواق مواد البناء.وسجلت أسعار الأسمنت المسلح 853 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 810 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 820 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 800 جنيهات للطن.وسجل متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت السويدي 853 جنيهًا للطن.وسجل أسمنت المخصوص 830 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 800 جنيها للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن.