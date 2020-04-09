بـ240 مليون جنيه.. برتوكول بين النيابة الإدارية و«الاتصالات»

صدق المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، على توقيع برتوكول التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقدر موازنته بمبلغ 240 مليون جنيه، والذي يهدف لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية.وكان المستشار أحمد عطوة - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - مدير إدارة التحول الرقمي قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية، كما قام المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة بالتوقيع عن وزارة الاتصالات وذلك في الخامس من أبريل الجاري.ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة وأيضا المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلومات عصري، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسيرالإجراءات وتأمينها ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية.استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة الإدارية ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية وتنمية العلاقة بين النيابة الإدارية ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين بالنيابة الإدارية.جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة والميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وهو ما صادف رغبة النيابة الإدارية في تطوير وتحديث منظومة العمل داخل الهيئة وخارجها مواكبة منها للخطة القومية للتحول الرقمي.