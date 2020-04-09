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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوزير: تنفيذ 75% من طريق «بنها-المنصورة».. وإنهاءه في يونيو

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:33 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم الخميس، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "بنها-المنصورة" بطول 73 كيلومتر، وإنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات، شملت القطاعات الأربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 75%، موجهًا بالانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري "اسنيت" قبل نهاية مايو المقبل، وإنهاء المشروع بالكامل مع نهاية يونيو المقبل، خاصة بعد انتهاء اتجاه المنصورة بالكوبري وتنفيذ الأربعة كباري الأخرى، وهي "صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر"، وفتحها أمام حركة المرور.

وأوضح الوزير، في بيان، أن نسبة تنفيذ الكباري الخمسة بلغت 95.2%، ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري، مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق.

ولفت، إلى أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى على حدود محافظة القليوبية بطول 20 كيلومتر ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.

وقال، وزير النقل، إن مشروع تطوير طريق "بنها-المنصورة يعد استكمالًا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، لافتًا إلى أنه سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وشدد الوزير على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، مشيدًا بحرص العامل المصري على استكمال مشروعات التنمية التي تخدم المواطن المصري.

عقب الجولة، توجه الوزير لمتابعة أعمال إنشاء كوبري "دكرنس العلوي" الذي تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه ويبلغ طوله 1250 متر، وبلغت نسبة تنفيذه 75%، ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي أعلى "فم البحر الصغير" متقاطعًا مع طريق دكرنس بطول 950 متر باتجاه "المنصورة-دمياط" بعرض 12 مترا، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق، كما يقع على ازدواج طريق المنصورة ومدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي في يونيو القادم.

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