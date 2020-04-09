الأردن: وقف إطلاق النار الشامل في اليمن خطوة مهمة

أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، أن قرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين خطوة مهمة في تهيئة الظروف المواتية لعقد الاجتماع الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم.وقال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن هذا القرار الحكيم يعكس حرص التحالف الموصول بقيادة المملكة العربية السعودية التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وإحلال الأمن والسلام، وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.وأشار الصفدي إلى أهمية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وإعلانها المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.