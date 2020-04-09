الأردن يصادق على خطة عمل اليونيسف

صادقت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، على خطة عمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في البلاد للعامين 2020-2021.ووقع الخطة نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط وسام الربضي وممثلة المنظمة في المملكة تانيا شابويزات.ذكرت الوزارة في بيان، أن الخطة تتمحور حول تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الحماية الاجتماعية، وحماية الطفل، والمياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة، بالإضافة إلى مشاريع تعنى بالشباب.وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والشركات غير الربحية.ونقل البيان عن الوزير الربضي قوله إن "منظمة اليونيسف ساهمت خلال الأعوام الماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التي تندرج ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، بلغت قيمتها العام الماضي نحو 34 مليون دولار".وأعرب عن شكره لليونيسف على سرعة الاستجابة للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخاصة في قطاع التعليم.كانت منظمة اليونيسف أطلقت "نداء استجابة" للحصول على 17.4 مليون دولار، لدعم عملياتها في الأردن للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.