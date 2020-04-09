شباب «أبو رجوان» يحاربون جشع التجار بـ «كلنا واحد»

«تولد المنح من رحم المحن»، شعار عمل شباب قرية أبورجوان القبلي التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، فى ظل وباء كورونا المستجد، حالة الرعب الذي احدثها الفيروس القاتل في قلوب الأهالي، بدأ بعض التجار الجشعين في التسابق لرفع الأسعار مستغلين الظرف الراهن.إلا أن سواعد شباب القرية كانت لهم بالمرصاد، وحولوا المحنة إلى منحة بإجبار تجار القرية على عدم زياد الأسعار والبعد عن المغالاة.دشن شباب القرية، مبادرة "كلنا واحد"، في تجسيد للتلاحم بين كافة فئات المجتمع تحت عمل إنساني هدفه فقط الإنسان والتخفيف من أعباءه، جمع العمل المشترك الطبيب مع استاذ الجامعة والصحفي والمحامي والطالب والفلاح والمحاسب وشباب ريادة الأعمال وعمال اليومية وغيرهم.عندما تتجول وقت العمل خلال فعاليات المبادراه لم تستطع التفريق بين هذا وذاك، الجميع يعمل تحت عنوان وهدف واحد، ليجسد حبه لوطنه ومسؤولياته تجاه أهله وقت الأزمات دون انتظار مقابل مادي أو معنوي.تنوعت مبادرة الشباب في تقديم خدماتها، بين تعقيم شوارع قرية أبورجوان بما فيها المنازل لحميتها من تسلل الفيروس الغامض إليها، توفير السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة، بحسب ما أوضح محمد عدلي الديب أحد منسقي المبادرة.ويقول "عدلي" في تصريحاته للدستور، إن المبادرة توفر الخضروات والسلع والبقوليات، وتدفع بها لشوارع القرية من خلال تروسيكلات يقودها متطوعين بأعداد كبيرة لتوصيلها إلى المنازل تجنبا للتجمعات.وأشار محمد عدلي، إلى أن شباب المبادرة جاب شوارع القرية ونسقت مع جزارين، للاتفاق معهم على تخفيض أسعار اللحوم، لافتا إلى أن الأمر لاقي ترحيبا.