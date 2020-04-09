محافظ كفرالشيخ ونائبه يتبرعان بـ 20% من راتبهما للعمالة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالتبرع بـ 20% من راتبهما لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).و أكد محافظ كفرالشيخ، في بيان له، على أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخذها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.ومن جانبه دعا نائب محافظ كفرالشيخ، كافة فئات المجتمع الحكومية والشعبية بالمساهمة في صندوق "تحيا مصر"، لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.