هل تتعرض الصين لموجة ثانية من فيروس كورونا؟

قال الباحث في الشئون الآسيوية، الدكتور جاد رعد، كبير الباحثين في مجال الفيروسات في الصين، إنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن يدل على تعرض الصين لموجة ثانية من كورونا.وأضاف رعد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الصينية متخوفة من أن يكون هناك في بعض الأماكن تطور للفيروس على أسطح معينة لم يصل إليها التعقيم تظهر مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل إلى الصين، ولذلك قررت الحكومة الانفتاح بالتدريج، إضافة إلى استخدام بعض وسائل التتبع.وأكمل أن الحكومة الصينية قررت عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، قبل بقية المدن، حتى لا يخاف باقي سكان المناطق من التعامل مع أهالي ووهان، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت معايير أساسية للخروج في ووهان، حيث نصحت كبار السن بعدم الخروج إضافة إلى ارتداء الشباب للكمامات ومن يخالف ذلك يتعرض للمخالفة.