حبس 3 متهمين بتجارة الهيروين فى بدر 4 أيام

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر مستقلين سيارة تاكسي ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.