166 إصابة جديدة بكورونا في قطر.. والحصيلة 2376

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس، عن تسجيل 166 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2376 حالة.وأضافت الوزارة، في بيانات محدثة على حسابها على موقع تويتر اليوم، أن 28 مصابا تعافوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 206 حالات.وكانت قطر سجلت ست وفيات من جراء الإصابة بكورونا.