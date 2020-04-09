45 محضرا لمحلات تجارية بالحسينية لمخالفة مواعيد الغلق

حررت الأجهزة التنفيذية بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، 45 محضرا لمحال تجارية لعدم التزام أصحابها بقرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية من الخامسة مساء.وقال المحاسب علي الصناديلى، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه تم إغلاق 45 مركزا تعليميا في الحسينية، منذ بداية قرار الحظر، لمخالفة القرارات، والتى تم إصدارها للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.