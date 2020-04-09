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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاء عامر ضيفة «مسار كورونا» على سكاي نيوز عربية

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:16 م
وفاء عامر
وفاء عامر
منار إبراهيم
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تحل الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج "مسار كورونا" على Sky News عربية في تمام الساعة 10:40 بتوقيت أبو ظبي.

وتتحدث وفاء خلال الحلقة عن مواجهتها لفيروس كورونا، وكيف تتعامل مع هذه الظروف، كما تتحدث عن وجهة نظرها في مواصلة تصوير المسلسلات في ظل هذه الأزمة.

وكانت شبكة قناة Sky News عربية طرحت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة "شاهد.. شارك.. خليك بالبيت" لمواجهة فيروس كورونا، من خلال فيديوهات قصيرة تحث المشاهدين على التوعية، وضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل منعا لانتشار الفيروس.

وشارك في هذه المبادرة مجموعة من مذيعي ومذيعات قناة "SkyNewsعربية"، وتأتي مبادرة خليك في البيت لحث المواطنين على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتوعية من أخطار فيروس كورونا، واتباع تعليمات الوقاية التي أعلنت عنها وزارات الصحة؛ للمساعدة في الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه.

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