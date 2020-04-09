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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 14 ألف قطعة طبية قبل احتكارها بالإسكندرية

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:16 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية، التحفظ على 14.485 ألف قطعة من المستلزمات الطبية داخل مخزن بدون ترخيص قبل حجبها عن المستهلكين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة واخفائها عن المواطنين لرفع سعرها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزة، لحجبه كميات من مستلزمات الطبية بقصد احتكارها ورفع أسعارها.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 7232 عبوة مستلزمات طبية عبارة عن "ماء أكسجين – كحول "، وتبين من المعاينة قيام صاحب المخزن حجب 7235 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات وكانيولا"، بقصد بيعها بالسوق السوداء بأكثر من السعر المتداول بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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