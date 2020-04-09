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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو عبدالحميد يتواصل مع متابعيه في «دنيانا»

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:11 م
عمرو عبد الحميد
عمرو عبد الحميد
منار إبراهيم - حسن أمين
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يقدم الإعلامي عمرو عبدالحميد برنامج جديد تحت اسم دنيانا مُعدّ خصيصًا لمنصات التواصل الاجتماعي فقط، يناقش جميع القضايا الحياتية الآنية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، كما يستضيف عددًا من الخبراء والمحللين عبر تطبيقات التواصل الحديثة في نفس البرنامج، الذي لا يتعدى زمنه الدقائق العشر.

عرضت صفحة "دنيانا مع عمرو عبدالحميد" على فيسبوك، الحلقة الأولى والتي تناول فيها كيفية تناول تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تفشي كورونا في عرض تشويقي ومميز لكافة جوانب الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن، وكيف تغيرت نبرة وطريقة سيد البيت الأبيض مع الأزمة.

فيما طرح عبدالحميد في ختام الحلقة سؤالًا تفاعليًا على مشاهديه على منصات التواصل الاجتماعي هل سينتصر ترامب في معركته على «كورونا» أم سيَهزمه الفيروس مع حلول الانتخابات الأمريكية بعد 7 أشهر من الآن.

يشار إلى أن الحلقة الأولى من البرنامج حققت تفاعلا كبيرًا حيث تخطت مشاهدتها ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على فيسبوك فيما لقى السؤال تفاعلًا كبيرًا وإجابات متباينة من جمهور الصفحة. شاهد

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