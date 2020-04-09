20 ألف انتهاك لإجراءات مكافحة كورونا في إسرائيل

تلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 20 ألف تقرير عن انتهاكات الإسرائيليين لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت شرطة الاحتلال أن هناك أكثر من 20 ألف انتهاك لتعليمات وزارة الصحة، بالحجر المنزلي وتجنب التجمعات، وغيرها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 9755 حالة، بالإضافة إلى 79 حالة وفاة.وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استمرار إجراءات عزل المدن في الداخل حتى غد الجمعة، مشيرة إلى إمكانية استمرار هذا الإغلاق ليوم السبت، ودراسة تمديده مرة أخرى.وأوضحت حكومة الاحتلال أنه تم رفع القيود التي تم فرضها على حركة الإسرائيليين، مؤكدة أنه يسمح لهم الخروج من منزلهم للتسوق فقط، وليس الانتقال من مدينة لأخرى.