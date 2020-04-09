انتهاء صرف معاشات 1.8 مليون مواطن اليوم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء اليوم الخميس، من صرف معاشات من يتقاضون معاشًا أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف.وأعلنت وزارة التضامن أنه تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكل البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاثة القادمة أيضًا.