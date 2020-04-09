رئيس الوزراء العراقي المُكلف يتعهد بتشكيل حكومة حل الأزمات

تعهد رئيس الوزراء العراقي المُكلف مصطفى الكاظمي -في أول تصريح له عقب الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة- بتشكيل حكومة حل الأزمات والعمل الجاد.وقال الكاظمي -حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس- إنه "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة في وقت سابق، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن تشكيل الحكومة.