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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراكز المنيا تزيل 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:18 م
حملات إزالة
حملات إزالة
المنيا ـ على حسين
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نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، فى إزالة 22 حالة تعد جديدة على الأراضي الزراعية في إطار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الأربعاء 22 حالة، على مساحة 20 قيراطا و17 سهما على أراضي زراعية، و70 حالة إزالات مباني على مساحة 5589.

أكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد تابع اليوم خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة

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