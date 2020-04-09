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محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طالبان تنفي إطلاق صواريخ على قاعدة باجرام الأمريكية

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:15 م
طالبان
طالبان
أ ش أ
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نفت حركة طالبان، اليوم الخميس، تورطها في هجوم صاروخي على قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية.

ونسبت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية إلى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله إن طالبان لم تشارك في هذا الهجوم الصاروخي.

وكان مسئولون أمنيون أفغان قد أعلنوا في وقت سابق أن مسلحي طالبان أطلقوا خمسة صواريخ في وقت سابق اليوم غير أنها لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح.

وقال طارق عريان المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن مسلحي طالبان وضعوا قاذفة صواريخ في صندوق سيارة وأطلقوا الصواريخ فجر اليوم دون وقوع خسائر في الأرواح.

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