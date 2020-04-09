20 مصابًا بحادث تصادم فى بنى سويف

أصيب 20 شخصًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل يستقلها عدد من عمال الزراعة أمام كارتة بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: رجب أحمد قرني، 20 عاما، طالب، مصابًا باشتباه خلع بالكتف اليمني، مصطفى عويس عبدالعال، 20 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، إبراهيم عويس عبدالعال، 22 عاما، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد كمال عبدالجواد، 27 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسري، فوزي نبيل ملاك، 50 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، محمد عاشور عبدالعاطي، 31 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، عبدالعال توفيق محمد، 40 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، خالد حسين نامق، 34 عاما، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.كما نقلت سيارات الإسعاف أحمد حسني محفوظ، 30 عاما، عامل، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، حمادة أبوالعلاء، 27 عاما، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، حمادة فراج مبروك، 27 عاما، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، علاء رمضان كمال، 32 عاما، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، أبوالعزم أبوالعلاء، 43 عاما، وبه جروح وكدمات متفرقة، على عبدالعال علي، 20 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسري، رضا بطرس حنا، 20 عاما، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.كما تم نقل المصابين وهم كردي سيد عبدالغني، 25 عاما، فلاح، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عيد شعبان صدام، 38 عاما، عامل، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد شعبان أحمد، 35 عاما، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى، هيثم هشام أبوالعلا، 20 عاما، عامل، مصابًًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، محمد كردي أحمد، 40 عاما، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.وتبين أن حادث التصادم وقع بين ميكروباص رقم وه ج ٣٧٤٦ وسيارة نقل رقم ٨٧٤٦ وا د، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.