محافظ أسيوط: تمويلات سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمبادرة جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويلات سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا.قال محافظ أسيوط إن هذا يأتي في إطار استكمال حزمة التيسيرات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساندة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.وأشار رميح عبد الحسيب، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، إلى أنه جاري البدء في تنفيذ الجهاز لمُبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة)، ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والانتاج، لحين تخطي تلك الأزمة حتى يتمكن صاحب العمل الحفاظ على مرتبات العمالة وضمان استمرارية مشروعه.ولفت إلى أن المبادرة تشمل المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلي مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسّرة وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.ناشد رميح أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم (١٦٧٣٣) أو م خلال زيارة فرع الجهاز بأسيوط بشارع الجلاء برج الراعي - تليفون (٠٨٨٢٠٥١٣٢٦ -٠٨٨٢٠٥١٣٢٤) حيث يتلقى الفرع الطلبات اعتبارًا من الخميس 9 أبريل 2020 منوها أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة؛ حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، حتى نحافظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات وعلى أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع انتاجيتها قدر المستطاع لتَحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضًا لتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها.