محافظ المنيا يتابع إزالة الأبنية المخالفة بشرق النيل (صور)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه سيتم إزالة جميع الأبراج السكنية المقامة على الأراضي الزراعية، وصادر لها قرارات إزالة، مشيرًا أنه لا استثناءات من تطبيق القانون.جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى رافقه خلالها اللواء إيهاب البطراوى مساعد مدير أمن المنيا، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، لمتابعة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.وكلف المحافظ، رئيس مدينة المنيا بعمل حصر شامل للمبانى والأبراج المخالفة بمنطقة شرق النيل والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.وأضاف المحافظ أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاءً للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.