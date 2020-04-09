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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

375 محضرًا تموينيًا في حملات تفتيشية لضبط الأسعار بالمنوفية

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:09 م
إبراهيم أبو ليمون
إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تحرير 375 محضرًا تموينيًا، بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن شن حملات تموينية خلال يومين 8و9 أبريل 2020 أسفرت عن تحرير 105 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و270 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخري.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير 5 محاضر ضد أصحاب صيدليات بمركز أشمون والتحفظ على 15 أمبول جيل و720 حفاضة أطفال مجهولة المصدر و14 زجاجة كحول، وتحرير 3محاضر ضد أصحاب محلات بقالة ومحل مبيدات وبذور بمركز قويسنا والتحفظ على 10 كراتين و300 كجم مكرونة مجهولة المصدر و50 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل جزارة ببندر شبين الكوم لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على 65 كجم لحم مفروم و50 كجم دهن و35 كجم أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير محضرين ضد صاحب مخبز بلدى لتصرفه فى 500 كجم دقيق بلدى مدعم، وآخر ضد صاحب مصنع منتجات بلاستيك لإدارته النشاط بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن مادة خام لتصنيع البلاستيك و4 آلاف دورق مياه شرب مجهولة المصدر بناحية طوخ طنبشا بمَركز بركة السبع، وكذا تحرير محضرين ضد أصحاب محلات مستحضرات تجميل والتحفظ على 36 عبوة برفان و35 عبوة شامبو مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدى بمركز الشهداء لتجميعه 44 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول؛ حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

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