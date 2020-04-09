وزير التعليم يعلن عن تفاصيل المشروعات البحثية (فيديو)

عرض الدكتور طارق شوقي اليوم الخميس، فيديو لمواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح كيفية التعامل مع عناصر المشروع.ويمكن الدخول على المكتبة الإلكترونية التي تشمل المواد الدراسية لكل الصفوف، ويستخدمها الطالب في الأبحاث من خلال الضغط على، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية داخل الفصول بكل مدرسة:لمشاهدة فيديو كلمة وزير التعليم: