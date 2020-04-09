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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: التزام المواطنين وراء تحقيق أفضل نتائج في مكافحة كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:05 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن بلاده تأتى في مقدمة دول غرب أوروبا والتي تسجل تطورات ايجابية في احصائيات مرض فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى التمسك بالقيود والالتزام الواسع للسكان بالضوابط.

وشدد كورتس - في تصريح اليوم الخميس - على ضرورة مراعاة الحفاظ على مسافة مع الآخرين والتخلي بشكل كامل عن كل مظاهر الاحتفالات العائلية بعيد القيامة، لافتا الى أهمية عدم مقابلة أي شخص خلال فترة الأعياد.

وأشار الى أن النمسا لا زالت بعيدة عن ذروة تفشي المرض، مضيفًا: "فيروس كورونا لا يزال موجودًا في وسطنا ويهددنا بقوة ولا بديل عن استمرار البقاء في المنازل" مشددًا على أن الوضع بالفعل خطير ومقلق، وأن الجميع لديهم الفرصة لإنقاذ الأرواح من خلال استمرار ضبط سلوكهم.

ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار العمل بالمتطلبات الثلاثة للخروج من المنزل وهي التسوق والذهاب إلى العمل ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة.. منوها بأنه يجب ألا ننساق وراء الطقس الجيد من خلال الذهاب في رحلات أو تنظيم تجمعات لأن الفيروس لم يهزم بعد، مضيفًا أنه يجب على المواطن أن يواصل الامتثال للقيود حتى نتمكن بعد عيد القيامة من العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا.

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