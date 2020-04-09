العراق: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين المسجلين إلى 12 مصابًا على مستوى المحافظة.وقال مدير عام الصحة الدكتور زياد خلف- في بيان، حسبما أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس- "إن المصابين الجديدين هما ضمن عائلة عادت مؤخرًا من أربيل وكانت مشتركة بمجلس العزاء الذي سجلت فيه عشرات الإصابات".