غرفة الشركات السياحية تنفي دراسة إنشاء هيئة للحج والعمرة

نفت غرفة الشركات السياحية وجود دراسة لإنشاء كيان جديد لتنظيم الحج والعمرة أيا كانت مؤسسات أو هيئات أو أى مسميات أخرى.وقالت الغرفة في منشور رسمي تم إرساله ككتاب دورى إلى أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، إن ما يثار حاليًا على مواقع التواصل من دراسة أو مقترح بإنشاء كيان لتنظيم أعمال رحلات الحج والعمرة غير صحيح مطلقًا، خاصة وأن مجلس الإدارة يؤمن إيمانًا راسخًا أن أي مقترحات أو مشروعات لتطوير وتعديل منظومة الحج والعمرة المعمول بها يجب أن تكون نابعه من خلال حوار مجتمعي لأعضاء الجمعية العمومية وعرضها ومناقشتها من كافة جوانبها.وأكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه عقب إنتهاء موسم أعمال السياحة الدينية الماضي، وردت بعض التوصيات بشأن تنظيم أعمال الحج ونظرًا لعدم صلاحيتها تولي مجلس الإدارة الاتصال بكافة الجهات المعنية لتوضيح ذلك، والتأكيد على الإبقاء على منظومة العمل المعمول بها ممثلة في وزارة السياحة كمراقب لأداء وشركات السياحة كمنظم للرحلات.وقال إن مجلس الإدارة يؤكد أن تنظيم رحلات العمرة يقتصر حصريًا على شركات السياحة من خلال بوابة العمرة المصرية طبقًا لما جاء بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك على ما جاء بقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية بقصر تنظيم رحلات العمرة على الشركات السياحية حصريًا، وإنه لن يتم التفريط فى هذا المكتسب تحت أى ظرف من الظروف.وأشار إلى أن بوابة العمرة المصرية تٌعد من أهم إنجازات مجلس الإدارة، بل من أهم الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء غرفة شركات السياحة وجاءت بناءً على قناعة ويقين مجلس الإدارة بحق شركات السياحة في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها فكيف يقبل المجلس أي عمل قد يفسد هذا الإنجاز أو يفرط في جزء منه.وشدد على إن هذا التوقيت يحتاج الى التكاتف والتلاحم من قبل الزملاء حفاظًا على مكتسبات الشركات وكياناتها في ظل الأزمة العالمية للسياحة بسبب وباء كورونا.واختتم الشاعر البيان قائلا إنه من منطلق مسئولية مجلس الإدارة وأمام الجمعية العمومية نود أن نؤكد مرة أخرى أن أي موضوعات تمس مكتسبات وحقوق الشركات بدءا من أعمال الحج والعمرة وإنتهاءً بكافة الأنشطة السياحية لا يمكن العمل فيها قبل مناقشتها مع أعضاء الجمعيه العمومية صاحبه الحق الأصيل فى تحديد مصيرها واختيار مستقبلها.