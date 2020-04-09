«مستقبل وطن» يدعم متضرري أزمة كورونا بعين شمس

وزع النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، سلع غذائية على غير القادرين من العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا منه على مواجهة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية، واستغلال أزمة فيرس كورونا المستجد ورفع الأسعار بشكل غير مبرروأضاف "الكومي"، في بيان له، اليوم، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا في الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدني أن يكون له دور في مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها، مشيدا بما يبذله الأطباء من تضحيات في هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود في أرض المعركة.وشدد نائب "مستقبل وطن"، علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا واتباع الارشادات التي تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلي الالتزام التام بالمنازل للسيطرة علي انتشار الفيروس وحماية ارواح المواطنين.