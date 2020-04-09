تجديد حبس طرفي مشاجرة لقتل شاب بعين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم، حبس طرفي مشاجرة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية مما أدى إلى مقتل شاب كان موجودا في مكان الحادث.تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل شخص أثناء مشاهدته المشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين العثور على جثة شاب داخل شرفة شقته إثر إصابته بطلق نارٍ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص خرج الشاب لمشاهدة المشاجرة من شرفة منزله، وأصيب بطلق طائش فسقط على الأرض مفارقًا الحياة.