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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب لاعبى المشروع القومى الأوليمبى بمطروح «أون لاين»

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:56 م
تدريب لاعبي المشروع
تدريب لاعبي المشروع القومي الأولمبي
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، عن أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت تدريبات أون لاين للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمطروح لاستغلال فترة توقف الأنشطة الجماعية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا مع الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأوضح خالد عبدالحميد محمد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن مديرية الشباب والرياضة بمطروح قامت بتنفيذ تدريبات "أون لاين" من المنزل للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف أن ذلك من أجل المحافظة على لياقة اللاعبين خلال هذه الفترة والمحافظة على صحتهم لتنفيذ حملة "خليك في البيت"، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن اللاعبين شاركوا فى التدريبات أون لاين تحت إشراف إدارة الرياضة.

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