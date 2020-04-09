«تموين القليوبية» تحرر 45 محضرًا للمخالفين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية وبقالي التموين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان لضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار ومحتكرى السلع.وأسفرت الحملة، عن تحرير 45 محضرا متمثلة في سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر، وسلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، بمنطاق الخصوص، والخرقانية، والقناطر الخيرية وترسا، وقها، وشبين القناطر، والزهويين، ونوي، وطحانوب، وأم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة.