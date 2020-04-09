وزير الخارجية السعودية يشيد بمبادرة وقف إطلاق النار فى اليمن

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن مبادرة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين، تهدف إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لليمن لإنهاء الصراع وتركيز جميع الجهود بعيدًا عن التصعيد العسكري، وانصرافها إلى مكافحة تفشي جائحة كورونا COVID-19.وقال "فرحان" خلال تغريدة على موقع "تويتر" اليوم: "انطلاقًا من اهتمام المملكة وحرصها والتزامها بصحة وسلامة الشعب اليمني، فقد استمرت المملكة في دعمها للأمم المتحدة ولهذا العام، وساهمت بـ500 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى 25 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي جائحة كورونا".وأضاف وزير الخارجية السعودي: "لطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية، وسنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، نأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق".ويشهد اليمن نزاعا مسلّحا على السلطة منذ 2014 حين سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدّة المعارك مع تدخّل السعودية على رأس التحالف في مارس 2015 دعمًا للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.