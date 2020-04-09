مبادرة بين 3 وزارات لتنشيط السياحة الداخلية بالبحر الأحمر مع انحسار كورونا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اجتماعا لبحث سبل التنسيق المشترك بين الوزارت الثلاث، بشأن ضوابط واقتراحات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران بموجب قرارات مجلس الوزراء.وأكد المهندس طارق الملا، والذي استضاف الاجتماع، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارتي السياحة والطيران في ضوء أهمية البترول كمحرك رئيسي للأنشطة المختلفة في القطاعات الحيوية بمصر، مؤكدا على تضافر الجهود مع قطاعي السياحة والطيران المدني لدعم جهودهما في عبور تحديات المرحلة الراهنة وخطط تنفيذ برنامج تحفيز الطيران طبقا لتكليفات الحكومة.وأوضح الدكتور خالد العناني، أن الاجتماع شهد مناقشة بدائل تخفيض الرسوم والتكاليف التي تسدد في المطارات ووقود الطائرات وفقًا لقرارات اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في أوائل مارس الماضي.من جهته، استعرض الطيار محمد منار، التحديات التي تواجه نشاط الطيران المدني، خاصة في الفترة الراهنة والتنسيق الجاري حاليًا بين قطاع البترول وشركة مصر للطيران فيما يتعلق بتسعير وقود الطائرات والمراجعة السعرية.وأشار الملا، إلى أنه قد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بحضور مسؤولي الوزارات لتقديم المقترحات والتصورات الجديدة وآليات تنفيذها لدعم برنامج تحفيز الطيران، ما تم خلال الاجتماع الاتفاق بين وزراء البترول والسياحة والطيران على التعاون في تقديم مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية، خاصة للمناطق السياحية بالبحر الأحمر، بأسعار تنافسية، في توقيت مناسب للتطبيق مع انحسار انتشار فيروس كورونا المستجد.