3 آلاف و293 إصابة بكورونا فى إندونيسيا.. والوفيات 280

أعلن مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ بالوفيات الأخيرة 280 شخصا.وذكرت قنوات روسيا الإخبارية أن حصيلة الإصابات بكورونا في إندونيسيا شهدت في الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا بـ337 حالة جديدة، ووصلت بذلك إلى 3293 حالة.وتعافى 252 شخصا في إندونيسيا من الفيروس حتى الآن.