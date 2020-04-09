مجلس جامعة المنوفية يتبرع بربع راتبه لصندوق تحيا مصر

أطلق مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك، مبادرة للتبرع بربع مرتب أعضاء مجلس الجامعة لدعم صندوق تحيا مصر، ومساعدة العمالة غير المنتظمة، وذلك لمدة 3 أشهر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.أكد مبارك أن هذه المبادرة تأتي تضامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع في مواجهة الأزمات وتحدي العقبات، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.ووجّه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة لاسَتجابتهم الفورية في إطلاق هذه المبادرة التى دعا إليها، لتكون خطوة أولى من مساهمات أبناء الجامعة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتَظل مصر آمنة، سالمة.