حكايات مع «أهلا رمضان».. والحكومة تعوض المواطنين بعد إلغائه

في السادسة من صباح اليوم استقلت انتصار محمد أحد القطارات من مركز قويسنا للقاهرة، لم يكن الأمر جلل بالنسبة لباقي أفراد أسرتهما حتى يرافقونها الرحلة، ولم تكسر الالتزام بالحجر الصحي إلا لشراء السلع الرمضانية والمواد الغذائية الرئيسية من أحد المراكز التجارية الكبرى، فسافرت مبكرًا قبل أن يغلق المركز التجاري، في الثالثة عصرًا.كانت الأسرة في السابق لا تقم بنفس الطقوس لشراء الياميش وباقي المستلزمات للشهر الكريم، فتروي "سارة" ابنة "انتصار" أنهم كانوا يشترون أغراضهم بالكامل من معرض "أهلًا رمضان" الذي كان يقام كل عام في الميادين الكبرى بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، لكن بعد أن عرفوا أنه لن يقام هذا العام حاولوا إيجاد بديل خوفًا من نفاذ السلع.معارض "أهلًا رمضان" منفذ سنوي لشراء سلع شهر رمضان من ياميش ومواد تموينية تخزينية بشكل ثابت لدى العديد من الأسر التي أصبحت لا تستطيع الاستغناء عنه، لا سيما في المحافظات والأقاليم التي تفتقر للأسواق التجارية الكبرى والمولات التي تتبارى في تقديم عروض وتخفيضات على السلع الغذائية في هذا الشهر.وأضافت "سارة" خلال حديثها لـ"الدستور": "لأن الحياة ما قبل جائحة كورونا ليست كبعدها، فهي حتمت علينا الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، لذا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية ألا يقام المعرض هذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس".قال أمجد صابر مدرس اللغة العربية، أحد سكان الحي العاشر بمدينة نصر: "كعادتنا كل سنة أزور معرض أهلا رمضان مع عيالي بس السنة دي غير اللي عيشته في الأربعين سنة اللي فاتت" موضحا أنه اعتياد الذهاب إلى معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر لكي يشتري ما يلزم أسرته خلال الشهر، لافتا إلى أنه كان ينتظر موعده كل عام مع زملائه في المدرسة وعلى الفور يتوجه كل واحد منه للزيارة باعتباره حدثٍ مبهج شبيه بليلة مبكرة من ليالٍ رمضان.أوضح "أمجد" أن المعرض كان يضم جميع السلع والمستلزمات فى مكان واحد، وكان ذلك أكثر ما يميزه، وكانت الأسعار أقل من المتداولة داخل الأسواق، ويضم كل المستلزمات في مكان واحد، والآن يعلم أن عليه خوض رحلة بحث عن أماكن ذات جودة وسمعة طيبة خاصة إننا في حالة تفشي وباء فلن يغامر بصحة أسرته.أشار أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية -خلال تصريحات سابقة- إلى أن الوزارة وضعت العديد من الخطط للتعامل مع الإلغاء بشكل إيجابي ييسر على الأسر، لافتا إلى أنها تعاقدت مع شركات القطاع الخاص لتوفير سلع شهر رمضان والاتفاق على توريد كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز والدقيق.وأردف أن ذلك شمل ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع الثابتة وأن هناك محافظات تخطط الآن الاعتماد على السيارات المتنقلة لبيع السلع في الميادين ونشرها على أوسع مستوى لمنع أي شكل للازدحام حولها.وأكمل أنه تم الاتفاق مع أكثر من 1500 منفذ تابع لنحو 17 شركة من شركات القطاع الخاص لتخصيص ركن لبيع سلع الوزارة المخفضة، وذلك بخصومات تزيد عن 15%، وسيتم تزويد المتاجر بكميات وفيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن بشكل يومي حيث يطرح 60 ذبيحة من اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو علاوة على 100 طن من الدواجن بسعر 37 جنيها لكافة المجمعات ومنافذ الوزارة.واختتم أما بالنسبة للخضار يطرح 4 أطنان يوميا و3 أطنان من الفاكهة بأسعار مخفضة توافر السلع الأساسية حيث يتم ضخ 50 طنا يوميا من الأرز، و60 طنا سكر يوميا و5600 كرتونة زيت يوميا، كل ذلك بجانب الياميش من مكسرات وتمور.