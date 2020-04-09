غلق 13 مركزا تعليميا لمواجهة كورونا في 24 ساعة

أسفرت حملات وزارة الداخلية، عن غلق 13 مركزا تعليميا وتجمعات طلابية للدروس الخصوصية، خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.وتواصل الأجهزة الأمنية، حملاتها التي ضبطت 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 119 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 226 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.