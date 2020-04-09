رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تحذر من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:49 ص
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
كريمة ابو زيد و السيد السعدني
طباعة
حذرت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الخميس، من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعي للإنسان.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن الأزمة التي نمر بها الآن الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد تعتبر فرصة جيدة حتى نقلع عن العادات غير الصحية، ونهتم بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بمادة كحولية أو مطهرة أو بالماء، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين تماما.

وأردفت "نائبة البرلمان"، أن التغذية السليمة أهم سلاح يمتلكه الفرد بعد النظافة الشخصية والإلتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الإحترازية، فالغذاء الصحي السليم الغني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساهم في بناء جهاز مناعي قوي قادر على التصدي للفيروسات ومن بينها كورونا.

وأوضحت "عضو البرلمان"، إن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة؛ لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذرًا من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

موضوعات متعلقة

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

موعد إجازة شم النسيم 2020 Shemu .. ولماذا سمي بهذا الاسم

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصور

image description

صرف المعاشات.. اليوم

image description

«المصريين» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة 43 طفلا في انقلاب سيارة بقنا

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

حكاية فنانة كبيرة ماتت مرتين.. «المرة الأولى استغرقت 7 ساعات فبكى عليها الجميع »

أغرب زواج فى مصر.. هذه الراقصة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

نجم الساعة

رشدي أباظة يروي تفاصيل تعرضه للاغتصاب في طفولته.. «كنت كالحمل البرىء وأم صديقي تلتهمني»

الصحة

التدخين يزيد من خطر الإصابة بكورونا

فلاتر الهواء في غرف مرضى الربو تساعدهم على التنفس

مبتكرون يطورون أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كورونا

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

منوعات

iRead تطلق العديد من الأنشطة الإيجابية والتفاعلية على صفحات التواصل الإجتماعي للتشجيع على البقاء في المنزل

«ديزني» تتخطى عتبة 50 مليون مشترك حول العالم

إعادة فتح مدارس شنغهاي الصينية 27 أبريل

استطلاع: غالبية الألمان يعارضون تخفيف تدابير كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا أخطر من الوباء
صفوت البياضي
مملكة السيد فيروس التاسع عشر
حسين عثمان
القطاع الخاص فى مواجهة "كورونا"
جلال حمام
حاربوا كورونا.. بالإيمان والقرآن
المزيد

الثقافة

«زامفير» ومسرحية أولاد الغضب والحب على قناة «الثقافة».. السبت

شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الاسكندرية يلتقون إلكترونيًا

محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

إبراهيم المصري: الشعراء شهود الصرخة الأولى