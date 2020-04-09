ضبط استديو لتسجيل الأغاني الشعبية في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لقَيام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها عدد (31.000 مطبوع تجارى).جاء ذلك بناء على شكوى تقدم بها أحد المؤلفين بقيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمُحافظة القاهرة، ببيع نسخ كتب من مؤلفاته بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.تم استهداف المكتبة وضُبط بداخلها (3 كتب من تأليف الشاكى)، كما تم ضبط مَطبعتين "تعملان بدون ترخيص".فى سياق متصل، وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الإدارة من ضبط استديو صوت لتسجيل الأغاني الشعبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث يقوم صاحبه بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج صوتية مقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج، وضُبط بداخله (وحدة معالجة محمل عليها برامج هندسة صوتية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).كما تمكنت الإدارة من ضبط شركة تعمل فى اختيار الممثلين الجدد (كاستنج) بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، لقيام مديرها باستخدام برامج أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات، كما يقوم بالعمل يوم السبت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بحظر جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وضُبط بداخلها (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج تستخدم فى أعمال المونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.