224 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا.. والإجمالي 1892

أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ظهور 224 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1892.وذكر بيان للوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بينما تماثل 45 شخصا للشفاء.وقد سجلت مدينة تشيرنفتسي أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" في أوكرانيا حتى الآن، إذ بلغت الإصابات بها 302 حالة.